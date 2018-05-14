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В Тюмени этим летом отремонтируют еще 40 дворов

14 мая 2018, 13:56
В Тюмени за лето отремонтируют еще 40 дворов, которые расположены рядом с 75 многоквартирными домами. Общая площадь благоустроенной территории составит 25 гектаров.

В Тюмени за лето отремонтируют еще 40 дворов, которые расположены рядом с 75 многоквартирными домами. Общая площадь благоустроенной территории составит 25 гектаров.

До сентября текущего года во дворах будут заменены коммуникации, приведено в порядок освещение, обустроены игровые и спортивные площадки, также пройдут работы по озеленению территорий.

В Центральном административном округе Тюмени благоустроят несколько территорий по улицам Профсоюзной, Володарского, Елизарова, Немцова и ряд других.

В Калининском административном округе - некоторые дворы расположенные по улицам Мельникайте, Пархоменко, Колхозная, Революции, Вокзальная, Комбинатская и некоторых других. Благоустроены будут территории расположенные в Восточном административном округе Тюмени.

В настоящее время все подготовительные работы пройдены, проекты согласованы, заявил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. К непосредственным работам приступят в самое ближайшее время.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Дворы#Наиль Каримов#Общество
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