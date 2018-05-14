В Керчи запустили движение транспорта около Крымского моста

В Керчи открыт один из участков автодороги по путепроводу около Крымского моста и шоссе Героев Сталинграда. Крымский мост для проезда пока закрыт.
По словам дорожником, данный участок трассы соединит центр Керчи с микрорайоном Аршинцево. Запуск путепровода позволит решить проблему пробок. Строители также предусмотрели широкий тротуар для пешеходов и обустройство четырех остановок для местных автобусов.
Между тем, Крымский мост обещают открыть во второй декаде мая. На первом этапе движение по мосту будет закрыто для грузовиков. Как сообщается, ограничения будут сняты осенью 2018 года, а в следующем году планируется запустить железнодорожное сообщение, сообщает РИА Новости.