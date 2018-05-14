В Керчи запустили движение транспорта около Крымского моста

Между тем, Крымский мост обещают открыть во второй декаде мая. На первом этапе движение по мосту будет закрыто для грузовиков. Как сообщается, ограничения будут сняты осенью 2018 года, а в следующем году планируется запустить железнодорожное сообщение, сообщает РИА Новости.