Тюменцев начали штрафовать за нарушение противопожарного режима в лесах

Несмотря на то, что противопожарный режим объявлен в Тюменской области еще с 29 апреля, жители региона продолжают нарушать требования закона.
В настоящее время в Тюмени возбуждено семь административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Кроме того, дачи возле областного центра и леса патрулируют специальные группы.
С 29 апреля сотрудниками ведомства были проверены 45 садовых товариществ. Порядка 600 человек были обучены мерам пожарной безопасности. Проводятся проверки специальных минерализованных полос в лесных массивах, заградительных препятствий перед дачными обществами и состояния и готовность к использованию водоемов для тушения возможных возгораний.
Ранее мы сообщали о том, что начиная с 29 апреля в Тюменской области запрещается разводить костры и проводить иные пожароопасные работы из-за начала действия особого режима.