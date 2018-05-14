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Тюменцев начали штрафовать за нарушение противопожарного режима в лесах

14 мая 2018, 15:28
Несмотря на то, что противопожарный режим объявлен в Тюменской области еще с 29 апреля, жители региона продолжают нарушать требования закона.

Несмотря на то, что противопожарный режим объявлен в Тюменской области еще с 29 апреля, жители региона продолжают нарушать требования закона.

В настоящее время в Тюмени возбуждено семь административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Кроме того, дачи возле областного центра и леса патрулируют специальные группы.

С 29 апреля сотрудниками ведомства были проверены 45 садовых товариществ. Порядка 600 человек были обучены мерам пожарной безопасности. Проводятся проверки специальных минерализованных полос в лесных массивах, заградительных препятствий перед дачными обществами и состояния и готовность к использованию водоемов для тушения возможных возгораний.

Ранее мы сообщали о том, что начиная с 29 апреля в Тюменской области запрещается разводить костры и проводить иные пожароопасные работы из-за начала действия особого режима.

#Новости#Штрафы#Особый противопожарный режим#Тюменская область#Наиль Каримов#Общество
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