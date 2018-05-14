Тюменцев начали штрафовать за нарушение противопожарного режима в лесах

С 29 апреля сотрудниками ведомства были проверены 45 садовых товариществ. Порядка 600 человек были обучены мерам пожарной безопасности. Проводятся проверки специальных минерализованных полос в лесных массивах, заградительных препятствий перед дачными обществами и состояния и готовность к использованию водоемов для тушения возможных возгораний.