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Тюменских велосипедистов проверили на знание ПДД

14 мая 2018, 18:27
В Тюменской области автоинспекторы протестировали велосипедистов. Для ребят сотрудники ГИБДД приготовили специальные тесты, где выбрали наиболее важные для водителей двухколесного транспорта пункты из ПДД.
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Тюмень

У оживленных перекрестков Тюмени автоинспекторы провели тестирование на знание правил дорожной безопасности, которыми водители велотранспорта должны руководствоваться при ежедневных поездках. Ребята отвечали на вопросы об очередности проезда перекрестков, движении по дворовым территориям, рассказывали о значении жестов, информирующих автомобилистов и пешеходов, о размещении световозвращающих элементов и световых приборов на велосипедах.

Для формирования у велолюбителей бесконфликтного и безаварийного стиля вождения участники тестирования и волонтеры, спешившись, несколько раз перешли проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

#Новости#Велосипедисты#ГИБДД#Тюмень#Виктория Макарова#Общество
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