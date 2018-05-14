Тюменских велосипедистов проверили на знание ПДД

У оживленных перекрестков Тюмени автоинспекторы провели тестирование на знание правил дорожной безопасности, которыми водители велотранспорта должны руководствоваться при ежедневных поездках. Ребята отвечали на вопросы об очередности проезда перекрестков, движении по дворовым территориям, рассказывали о значении жестов, информирующих автомобилистов и пешеходов, о размещении световозвращающих элементов и световых приборов на велосипедах.
Для формирования у велолюбителей бесконфликтного и безаварийного стиля вождения участники тестирования и волонтеры, спешившись, несколько раз перешли проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.