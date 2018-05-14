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Тюменская область сохранила лидерство по объемам строительства жилья в УрФО

14 мая 2018, 17:58
Тюменьстат сопоставил показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за январь–март 2018 года, одним из которых являются темпы ввода жилья.

Тюменьстат сопоставил показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за январь–март 2018 года, одним из которых являются темпы ввода жилья.

Так, за обозначенный период в Тюменской области было введено более 168 квадратных метров жилья на тысячу человек. Второе место по этому показателю досталось Свердловской области.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, Тюменская область заняла второе место по уровню реальных зарплат населения, и третье по номинальному уровню. Лидером по этому показателю является Ямало-Ненецкий автономный округ.

Второе место в рейтинге, среди регионов Уральского федерального округа, Тюменская область заняла и по значению индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги. Первое место по этому показателю социально-экономического развития досталось Югре в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает NewsProm.Ru.

#Новости#Тюменская область#Жилье#Недвижимость#Наиль Каримов#Общество
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