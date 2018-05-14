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Пятилетний тюменец получил серьезные травмы после игр на гаражах

14 мая 2018, 14:58
В Тюмени пятилетний мальчик получил серьезные травмы, упав с гаража, расположенного по улице 50 лет Октября.
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Дети

В Тюмени пятилетний мальчик получил серьезные травмы, упав с гаража, расположенного по улице 50 лет Октября.

По словам очевидцев, ребенок играл с друзьями на гаражах. В какой-то момент один из детей случайно столкнул его с крыши.

В результате падения с высоты пятилетний мальчик получил рассечение губы, синяк под глазом, прокол щеки и шишку на лбу. Все раны сильно кровоточили. Бригада скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие, прибыла на место в течение 10 минут. По словам медиков, ребенок после случившегося почувствовал вялость, головокружение, также его тянуло в сон.

Помимо прочего, пятилетний ребенок получил закрытый перелом черепа, именно с таким диагнозом мальчик был госпитализирован в Областную клиническую больницу №2, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.

#Новости#Несчастный случай#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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