Пятилетний тюменец получил серьезные травмы после игр на гаражах

В результате падения с высоты пятилетний мальчик получил рассечение губы, синяк под глазом, прокол щеки и шишку на лбу. Все раны сильно кровоточили. Бригада скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие, прибыла на место в течение 10 минут. По словам медиков, ребенок после случившегося почувствовал вялость, головокружение, также его тянуло в сон.