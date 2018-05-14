Пятилетний тюменец получил серьезные травмы после игр на гаражах

В Тюмени пятилетний мальчик получил серьезные травмы, упав с гаража, расположенного по улице 50 лет Октября.
По словам очевидцев, ребенок играл с друзьями на гаражах. В какой-то момент один из детей случайно столкнул его с крыши.
В результате падения с высоты пятилетний мальчик получил рассечение губы, синяк под глазом, прокол щеки и шишку на лбу. Все раны сильно кровоточили. Бригада скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие, прибыла на место в течение 10 минут. По словам медиков, ребенок после случившегося почувствовал вялость, головокружение, также его тянуло в сон.
Помимо прочего, пятилетний ребенок получил закрытый перелом черепа, именно с таким диагнозом мальчик был госпитализирован в Областную клиническую больницу №2, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.