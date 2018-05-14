nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На тюменской объездной мужчину насмерть зажало между двумя машинами

14 мая 2018, 19:07
Сегодня, 14 мая, возле Лесобазы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
Сюжет
Тюмень

Автомобиль Kia Optima на Объездной дороге возле Лесобазы 14 мая въехал в бампер стоящего на проезжей части автомобиль Honda CR-V. Как сообщают пользователи паблика «Тюменский район. Строительство. Объявления», при столкновении в автомобиле Kia сработала подушка безопасности.

Фото: «Тюменский район. Строительство. Объявления»

«Водитель Kia двигался со стороны Антипино в сторону Лесобазы. В этот момент хозяин автомобиля Honda видимо что-то искал в багажнике Водитель Kia либо в последний момент увидел его, либо отвлекся. Конечно, может, были и другие причины. Обстоятельства выясняются. Водитель Honda, который, скажем так, находился в качестве пешехода в тот момент, скончался от полученных травм. Владелец второго автомобиля получил травму левой кисти. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД», – сообщает начальник отдела пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.

Фото: «Тюменский район. Строительство. Объявления»

#Новости#Авария#Жертвы ДТП#Тюмень#Виктория Макарова#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25