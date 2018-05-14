На тюменской объездной мужчину насмерть зажало между двумя машинами

«Водитель Kia двигался со стороны Антипино в сторону Лесобазы. В этот момент хозяин автомобиля Honda видимо что-то искал в багажнике Водитель Kia либо в последний момент увидел его, либо отвлекся. Конечно, может, были и другие причины. Обстоятельства выясняются. Водитель Honda, который, скажем так, находился в качестве пешехода в тот момент, скончался от полученных травм. Владелец второго автомобиля получил травму левой кисти. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД», – сообщает начальник отдела пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.