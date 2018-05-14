Экологи обеспокоены появлением тяжелой техники в логу реки Тюменки

В воскресенье, 13 мая, в логу реки Тюменки обнаружили экскаватор. Местные экологи-волонтеры считают, что кто-то решил изменить ландшафт исторического места областной столицы.
Кто именно и с какой целью пригнал тяжелую технику, пока неизвестно. При этом на 18 мая назначено проведение фестиваля «Точка сборки», где также пройдет форум в поддержку сохранения лога как ландшафтного памятника.
На участие в форуме подали заявки уже более 30 человек. В мероприятии примут участие гости из Вологды, Екатеринбурга, Омска и ряда других городов. Впрочем, еще до начала креативного фестиваля «Точка сборки» тюменские экологи предложили очистить лог реки Тюменки от мусора и создать там зону отдыха. Жителей столицы региона, не равнодушных к сохранению исторических мест в Тюмени, также призывают занять активную позицию и защитить русло реки от возможной застройки, сообщает газета Комсомольская правда.
Напомним, ранее в Гордуме Тюмени прошли общественные слушания, где помимо прочего обсуждались судьба лога реки и планы строительства в этой части областной столицы. Большая часть присутствующих высказалась против строительства в логе Тюменки, однако объективность доводов спикеров вызвала сомнения у ряда участников мероприятия. По мнению блогера и политтехнолога Ирины Диковой, порядка 50% тюменцев, пришедших на мероприятие, была ангажирована экологами-общественниками Дмитрием Велижаниным и Юлией Кондинкиной.