Экологи обеспокоены появлением тяжелой техники в логу реки Тюменки

На участие в форуме подали заявки уже более 30 человек. В мероприятии примут участие гости из Вологды, Екатеринбурга, Омска и ряда других городов. Впрочем, еще до начала креативного фестиваля «Точка сборки» тюменские экологи предложили очистить лог реки Тюменки от мусора и создать там зону отдыха. Жителей столицы региона, не равнодушных к сохранению исторических мест в Тюмени, также призывают занять активную позицию и защитить русло реки от возможной застройки, сообщает газета Комсомольская правда.