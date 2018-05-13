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В тюменском театре пройдет постановка трилогии для детей и отцов

13 мая 2018, 12:03
С 15 по 19 мая в молодежном театре «Ангажемент» пройдет постановка трилогии для тюменских детей и отцов.
Сюжет
Тюмень

С 15 по 19 мая в молодежном театре «Ангажемент» пройдет постановка трилогии для тюменских детей и отцов.

Кроме того, художественный руководитель и директор театра, заслуженный артист РФ Леонид Окунев расскажет гостям о педагогическом потенциале творчества, о том, зачем на театральные постановки нужно ходить всей семьей, как развить фантазию ребенка и о том, как кино и театр может повлиять на ребенка.

Также худрук театра «Ангажемент» поговорит о разнице между «взрослыми» и «детскими» спектаклями, поделится с посетителями мероприятий основами актерской игры, которые могут быть использованы в практике отцовского воспитания, и примет участие в проведении 17 мая закрытого показа мистической детективной постановки «Поместье воронов». Официальная премьера которого запланирована на 18 мая, сообщает «Тюменская область сегодня».

#Новости#Культура#Театр#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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