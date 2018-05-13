В тюменском театре пройдет постановка трилогии для детей и отцов

Кроме того, художественный руководитель и директор театра, заслуженный артист РФ Леонид Окунев расскажет гостям о педагогическом потенциале творчества, о том, зачем на театральные постановки нужно ходить всей семьей, как развить фантазию ребенка и о том, как кино и театр может повлиять на ребенка.