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В Тюмени назвали победителей конкурса «Безопасное колесо-2018»

13 мая 2018, 17:16
В Тюмени завершился ежегодный городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».
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Дети

В Тюмени завершился ежегодный городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».

В состязании принимали участие школьники областной столицы, которые показали свои умения в фигурном вождении, преодолении препятствий на велосипеде, продемонстрировали знания дорожных знаков, правил дорожного движения и умение ориентироваться на городских улицах.

Также юные инспекторы движения оказали первую доврачебную помощь на специальном тренажере и подобрали самый безопасный маршрут для пешеходов.

Победу в конкурсе одержала команды школы №67 корпус 2. Второе место досталось ученикам школы №22 корпус 2, замыкает тройку победителей команда лицея №81.

Все три команды в ближайшее время отправятся в детский лагерь «Остров детства», где с 15 по 18 мая пройдет областной конкурс «Безопасное колесо». Финалисты представят там столицу региона, сообщает пресс-служба городской полиции.

#Новости#Конкурсы#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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