В Тюмени назвали победителей конкурса «Безопасное колесо-2018»

В Тюмени завершился ежегодный городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».
В состязании принимали участие школьники областной столицы, которые показали свои умения в фигурном вождении, преодолении препятствий на велосипеде, продемонстрировали знания дорожных знаков, правил дорожного движения и умение ориентироваться на городских улицах.
Также юные инспекторы движения оказали первую доврачебную помощь на специальном тренажере и подобрали самый безопасный маршрут для пешеходов.
Победу в конкурсе одержала команды школы №67 корпус 2. Второе место досталось ученикам школы №22 корпус 2, замыкает тройку победителей команда лицея №81.
Все три команды в ближайшее время отправятся в детский лагерь «Остров детства», где с 15 по 18 мая пройдет областной конкурс «Безопасное колесо». Финалисты представят там столицу региона, сообщает пресс-служба городской полиции.