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В Тюмени на следующей неделе ожидаются дожди и прохладная погода

13 мая 2018, 16:16
В Тюмени на следующей неделе (с 14 по 20 мая) ожидается прохладная погода и дожди.

В Тюмени на следующей неделе (с 14 по 20 мая) ожидается прохладная погода и дожди.

Так, в понедельник, 14 мая, синоптики прогнозируют в Тюмени переменную облачность, дождь. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночная температура составит пять градусов тепла. Во вторник, 15 мая, в столице региона ожидается похожая погода.

В среду, 16 мая, дневная температура воздуха опустится до пяти градусов тепла. Синоптики прогнозируют в этот день пасмурную погоду и дождь. В четверг, 17 мая, температура днем составит 12 градусов тепла, возможен дождь.

В пятницу, 18 мая, также возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха в последний рабочий день недели прогреется до 8 градусов тепла. В субботу, 19 мая, по прогнозам метеорологов в Тюмени будет солнечная погода с переменной облачностью и до 8 градусов тепла днем.

В воскресенье, 20 мая, возможен дождь со снегом, дневная температура составит пять градусов тепла. Прогноз погоды составлен на основе данных с сайта gismeteo.ru.

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