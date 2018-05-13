В Тюмени на следующей неделе ожидаются дожди и прохладная погода

В пятницу, 18 мая, также возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха в последний рабочий день недели прогреется до 8 градусов тепла. В субботу, 19 мая, по прогнозам метеорологов в Тюмени будет солнечная погода с переменной облачностью и до 8 градусов тепла днем.