На улице Мельникайте произошло ДТП: в аварии пострадали пять человек‍

Медики диагностировали у 41-летнего водителя ЗАЗ и его пассажирки травму головы, у 16-летнего подростка есть подозрения на перелом. Также в ДТП травмы получили трехлетний ребенок (сотрясение мозга) и десятилетний мальчик (травма головы), которые находились в момент аварии в салоне «Москвича».