На улице Мельникайте произошло ДТП: в аварии пострадали пять человек‍

Ночью 12 мая на улице Мельникайте в Тюмени произошло ДТП с участием автомобилей ЗАЗ и «Москвич». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Медики диагностировали у 41-летнего водителя ЗАЗ и его пассажирки травму головы, у 16-летнего подростка есть подозрения на перелом. Также в ДТП травмы получили трехлетний ребенок (сотрясение мозга) и десятилетний мальчик (травма головы), которые находились в момент аварии в салоне «Москвича».
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Москвича», который не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения, сообщает Анжела Борисова, руководитель отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке улиц Пермякова и Дмитрия Менделеева столкнулись скутер и легковой автомобиль Volvo.