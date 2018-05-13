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На улице Мельникайте произошло ДТП: в аварии пострадали пять человек‍

13 мая 2018, 12:16
Ночью 12 мая на улице Мельникайте в Тюмени произошло ДТП с участием автомобилей ЗАЗ и «Москвич». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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Дети

Ночью 12 мая на улице Мельникайте в Тюмени произошло ДТП с участием автомобилей ЗАЗ и «Москвич». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Медики диагностировали у 41-летнего водителя ЗАЗ и его пассажирки травму головы, у 16-летнего подростка есть подозрения на перелом. Также в ДТП травмы получили трехлетний ребенок (сотрясение мозга) и десятилетний мальчик (травма головы), которые находились в момент аварии в салоне «Москвича».

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Москвича», который не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения, сообщает Анжела Борисова, руководитель отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции.

#Новости#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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