nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы пожаловались на тараканов в столовых блюдах школы № 68

12 мая 2018, 09:03
Горожане пожаловались в соцсетях на столовые блюда в школе № 68. В одной из порций школьники обнаружили мертвого таракана и засняли его на мобильный телефон.

По словам одного из родителей, подобное происходит далеко не в первый раз. На позапрошлой неделе другой таракан выбежал из котлеты, которую подавали детям, а несколько дней назад насекомое сбежало из бутерброда с сыром.

Между тем на школьные обеды жалуются не только школьники и их родители, но и учителя. Они тоже заходят в школьную столовую, но ловят насекомых в своих обедах. По словам родителей школьников, обеды в школе стоят около 90 рублей. Руководство учебного заведения обещало разобраться в ситуации и потравить тараканов, но на данный момент обращения результатов не дают.

В связи с этим тюменцы посоветовали женщине обратиться в департамент образования Тюмени, а также пожаловаться в Роспотребнадзор, сообщает паблик «Тюмень».

#Новости#Школа#Еда#Школьные обеды#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25