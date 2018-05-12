Тюменцы пожаловались на тараканов в столовых блюдах школы № 68

Между тем на школьные обеды жалуются не только школьники и их родители, но и учителя. Они тоже заходят в школьную столовую, но ловят насекомых в своих обедах. По словам родителей школьников, обеды в школе стоят около 90 рублей. Руководство учебного заведения обещало разобраться в ситуации и потравить тараканов, но на данный момент обращения результатов не дают.