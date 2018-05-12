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Тюменский рокер Ник Рок-н-Ролл отправился на гастроли в Санкт-Петербург

12 мая 2018, 20:31
Тюменский исполнитель рок-музыки Ник Рок-н-Ролл, которого называют одним из основателей русского рока, выступит с концертом в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 20 мая в ДК «Сердце».

Тюменский исполнитель рок-музыки Ник Рок-н-Ролл, которого называют одним из основателей русского рока, выступит с концертом в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 20 мая в ДК «Сердце».

Николай Кунцевич, больше известный как Ник Рок-н-Ролл, родился в Оренбурге. В Тюмень он переехал в середине девяностых годов. Позднее музыкант основал первый в Тюмени рок-клуб «Белый Кот».

Также Ник Рок-н-Ролл организовал Всероссийский фестиваль женского рок-вокала «Сирин», благодаря которому о таких музыкальных коллективах, как «Ночные снайперы» и «Чичерина», узнали не только в России, но и во всем мире.

Помимо концерта в Санкт-Петербурге, пройдет и творческая встреча Ника Рок-н-Ролла с другими представителями отечественной рок-культуры. Гости данного мероприятия, которое состоится 21 мая в музыкальной студии «SLONDONEBA», смогут задать музыкантам вопросы и услышать живое исполнение любимых песен.

#Новости#Музыканты#Рок#Творчество#Наиль Каримов#Общество
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