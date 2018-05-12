Ремонтники перекроют три полосы движения на улица Пермякова в Тюмени для ремонта асфальта

В настоящее время рабочие снимают часть дорожного покрытия на 60-метрово участке трассы, чтоб добраться до участка сети, рядом с которым просела автодорога. На месте событий работает экскаватор и два самосвала. Специалисты обещают закончить ремонтные работы к понедельнику, сообщает издание «Вслух.ру», однако в справочной службе ООО "Тюмень Водоканал" называют иную дату - 16 мая.
По имеющимся данным, причиной просадки полотна и последовавших внеплановых работ стало размытие дорожного основания грунтовыми водами. Сведений, свидетельствующих об утечках из городских водопроводных сетей, пока не поступало.
Участие сотрудников ООО "Тюмень Водоканал" в работах на Пермякова представители компании по телефону объясняют тем, что грунт поврежден в районе одного из коллекторов. Принятие мер реагирования необходимо для предотвращение аварий и утечек. При этом представители ресурсной организации пока не сообщают, какое ведомство будет восстанавливать дорожное покрытие в месте работ.
Напомним, что в мае 2017 года дорожники уже перекрывали подобный участок для строительства ливневой канализации и кольцевого элемента развязки, тем самым вызвав огромные дорожные пробки. Строительные работы продолжались до 10 июня.