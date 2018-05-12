Ремонтники перекроют три полосы движения на улица Пермякова в Тюмени для ремонта асфальта

Участие сотрудников ООО "Тюмень Водоканал" в работах на Пермякова представители компании по телефону объясняют тем, что грунт поврежден в районе одного из коллекторов. Принятие мер реагирования необходимо для предотвращение аварий и утечек. При этом представители ресурсной организации пока не сообщают, какое ведомство будет восстанавливать дорожное покрытие в месте работ.