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Ремонтники перекроют три полосы движения на улица Пермякова в Тюмени для ремонта асфальта

12 мая 2018, 18:03
Улица Пермякова в областной столице будет перекрыта 12 и 13 мая. Дорожники организуют движение транспорта по одной из полос. По сообщениям СМИ, подобные меры необходимы для ремонта дорожного полотна, где произошло проседание асфальта из-за грунтовых вод. Вместе с тем, к работам приступили не дорожные службы, а бригады ООО "Тюмень Водоканал".

В настоящее время рабочие снимают часть дорожного покрытия на 60-метрово участке трассы, чтоб добраться до участка сети, рядом с которым просела автодорога. На месте событий работает экскаватор и два самосвала. Специалисты обещают закончить ремонтные работы к понедельнику, сообщает издание «Вслух.ру», однако в справочной службе ООО "Тюмень Водоканал" называют иную дату - 16 мая.

По имеющимся данным, причиной просадки полотна и последовавших внеплановых работ стало размытие дорожного основания грунтовыми водами. Сведений, свидетельствующих об утечках из городских водопроводных сетей, пока не поступало.

Участие сотрудников ООО "Тюмень Водоканал" в работах на Пермякова представители компании по телефону объясняют тем, что грунт поврежден в районе одного из коллекторов. Принятие мер реагирования необходимо для предотвращение аварий и утечек. При этом представители ресурсной организации пока не сообщают, какое ведомство будет восстанавливать дорожное покрытие в месте работ.

Напомним, что в мае 2017 года дорожники уже перекрывали подобный участок для строительства ливневой канализации и кольцевого элемента развязки, тем самым вызвав огромные дорожные пробки. Строительные работы продолжались до 10 июня.

#Новости#Пермякова улица#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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