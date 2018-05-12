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58-летний тюменец обвиняется в приобретении пистолета-пулемета и патронов к нему

12 мая 2018, 11:03
Прокуратура Ленинского округа Тюмени обвиняет 58-летнего тюменца в незаконном приобретении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Прокуратура Ленинского округа Тюмени обвиняет 58-летнего тюменца в незаконном приобретении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как пояснили следователи, 1 апреля 2018 года сотрудникам МВД поступил тревожный вызов о мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал около подъезда дома по улице Жуковского и размахивал огнестрельным оружием. Стражи правопорядка выехали на место инцидента и обнаружили у знакомого злоумышленника пистолет-пулемет и 12 патронов. Оружие имело приспособление для бесшумной стрельбы. По месту жительства злоумышленника полицейские нашли еще 34 патрона.

На данный момент тюменец ждет решения суда под домашним арестом. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в Ленинский районный суд, сообщает СКР.

#Новости#Огнестрельное оружие#Александр Мязин#Происшествия
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