58-летний тюменец обвиняется в приобретении пистолета-пулемета и патронов к нему

Как пояснили следователи, 1 апреля 2018 года сотрудникам МВД поступил тревожный вызов о мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал около подъезда дома по улице Жуковского и размахивал огнестрельным оружием. Стражи правопорядка выехали на место инцидента и обнаружили у знакомого злоумышленника пистолет-пулемет и 12 патронов. Оружие имело приспособление для бесшумной стрельбы. По месту жительства злоумышленника полицейские нашли еще 34 патрона.