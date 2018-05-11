nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жители села Исетского под Тюменью недовольны работой главы района

11 мая 2018, 10:48
В селе Исетском в 80 километрах от Тюмени один из местных жителей вышел на одиночную акцию протеста против главы района Николая Теньковского. В ходе пикета манифестант призвал руководителя начать полноценную работу или оставить свой пост. О недостаточной эффективности местного чиновника заявили и другие исетцы.

Фотографию с места событий в редакцию NashGorod.ru отправили очевидцы событий. Как пояснили случайные свидетели, пикет прошел несколько дней назад у здания районной администрации. По версии селян, мужчина с плакатом «Глава! Работай или уходи» — активист одной из парламентских оппозиционных партий.

"Обошлось без задержания. Полиция прибыла на площадь перед управой почти сразу же, сотрудники проверили документы и не нашли оснований для пресечения пикета. Это человек стоял молча, порядок не нарушал», — пояснили собеседники NashGorod.ru.

Жители Исетского также рассказали о вероятных причинах, выведших манифестанта на площадь. «В целом люди недовольны Теньковским. Есть ощущение, что он все свои силы бросил на культурную жизнь, а все остальное идет как бы само собой. Малый бизнес жалуется на отсутствие поддержки, которую обещали, но не оказали. В одной из школ после капремонта протекла крыша до первого этажа. Вся новая мебель пришла в негодность. Спортзал к началу учебного года не был готов — пол вспучился», — поделился один из них.

Добавим, Николай Теньковский занимает пост главы администрации Исетского муниципального района с августа 2015 года. Ранее он в течение 9 лет руководил Бердюжским районом Тюменской области.

#Новости#Исетский район#Пикеты#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25