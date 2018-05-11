Жители села Исетского под Тюменью недовольны работой главы района

Фотографию с места событий в редакцию NashGorod.ru отправили очевидцы событий. Как пояснили случайные свидетели, пикет прошел несколько дней назад у здания районной администрации. По версии селян, мужчина с плакатом «Глава! Работай или уходи» — активист одной из парламентских оппозиционных партий.
"Обошлось без задержания. Полиция прибыла на площадь перед управой почти сразу же, сотрудники проверили документы и не нашли оснований для пресечения пикета. Это человек стоял молча, порядок не нарушал», — пояснили собеседники NashGorod.ru.
Жители Исетского также рассказали о вероятных причинах, выведших манифестанта на площадь. «В целом люди недовольны Теньковским. Есть ощущение, что он все свои силы бросил на культурную жизнь, а все остальное идет как бы само собой. Малый бизнес жалуется на отсутствие поддержки, которую обещали, но не оказали. В одной из школ после капремонта протекла крыша до первого этажа. Вся новая мебель пришла в негодность. Спортзал к началу учебного года не был готов — пол вспучился», — поделился один из них.
Добавим, Николай Теньковский занимает пост главы администрации Исетского муниципального района с августа 2015 года. Ранее он в течение 9 лет руководил Бердюжским районом Тюменской области.