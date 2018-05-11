Жители села Исетского под Тюменью недовольны работой главы района

Жители Исетского также рассказали о вероятных причинах, выведших манифестанта на площадь. «В целом люди недовольны Теньковским. Есть ощущение, что он все свои силы бросил на культурную жизнь, а все остальное идет как бы само собой. Малый бизнес жалуется на отсутствие поддержки, которую обещали, но не оказали. В одной из школ после капремонта протекла крыша до первого этажа. Вся новая мебель пришла в негодность. Спортзал к началу учебного года не был готов — пол вспучился», — поделился один из них.