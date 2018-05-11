Задолженность по налогам в Тюменской области выросла на 7,5 млрд рублей

Напомним, что на 1 января 2017 года долги по налоговым платежам организаций составили 9,5 млрд. За год и 4 месяца показатель вырос на 7,5 млрд рублей. Однако после 1 января 2017 года в УФНС начала учитываться задолженность по страховым взносам, которая раньше администрировалась ПФР и ФСС, сообщает РБК.