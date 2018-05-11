Задолженность по налогам в Тюменской области выросла на 7,5 млрд рублей

ФНС России опубликовала отчет о налоговых сборах в Тюменском регионе. Он был представлен 10 мая в Тюменской Облдуме. Из него следует, что на 1 апреля общая задолженность по налогам в регионе составляет 16,6 млрд рублей.
Отдельно упоминается, что в регионе растет задолженность по страховым взносам (ПФР). С начала 2018 года она выросла на 245 000 000 рублей и составила 5,1 млрд рублей. Между тем по другим налогам долги организаций снизились на 263 000 000 рублей (11,2 млрд).
Отчет прокомментировала исполняющая обязанности УФНС Тюменской области Татьяна Чалилова. По ее словам, часть задолженности по страховым взносам будет списана в ближайшее время.
Напомним, что на 1 января 2017 года долги по налоговым платежам организаций составили 9,5 млрд. За год и 4 месяца показатель вырос на 7,5 млрд рублей. Однако после 1 января 2017 года в УФНС начала учитываться задолженность по страховым взносам, которая раньше администрировалась ПФР и ФСС, сообщает РБК.
Стоит отметить, что до сих пор остается неясной судьба руководителя тюменского УФНС Тамары Зыковой. По сообщениям СМИ, Центральный районный суд города Тюмени 19 апреля 2018 года постановил взять Зыкову под домашний арест. Причиной задержания Тамары Зыковой называют получение взятки, но конкретная сумма не озвучивается. Ни одно ведомство данную информацию официально не комментирует.