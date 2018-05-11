В Тюмени прошел фестиваль «ГТО» для дошколят

В мероприятии приняли участие около 400 ребят из 40 детсадов Тюмени. Малыши доказывали свою готовность к обороне, бегая, выполняя физические упражнения в рамках нормативов. Также в дисциплины соревнований вошли: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель и поднимание туловища из положения лежа на спине.