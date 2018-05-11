nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени прошел фестиваль «ГТО» для дошколят

11 мая 2018, 16:26
В Тюмени состоялся первый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов.
Сюжет
Дети

В Тюмени состоялся первый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов.

В мероприятии приняли участие около 400 ребят из 40 детсадов Тюмени. Малыши доказывали свою готовность к обороне, бегая, выполняя физические упражнения в рамках нормативов. Также в дисциплины соревнований вошли: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель и поднимание туловища из положения лежа на спине.

Победа на прошедшем фестивале досталась коллективу детского сада № 183, команда детского сада № 50 заняла второе место, третье досталось ребятам из детсада № 79. Проведенное в минувшие выходные спортивное мероприятие войдет в ежегодную традицию, сообщает пресс-служба информационно-аналитического отдела департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

#Новости#Нормы ГТО#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25