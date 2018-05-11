Тюменские психологи заявили об опасности кукол-монстров

Тюменские психологи провели эксперимент и выяснили, как игра с куклами Monster High может влиять на самовосприятие девочек.
По словам специалистов, у детей, играющих с подобными игрушками, заметно снижалась самооценка, также девочки бессознательно противопоставляли себя понятию «хорошая девочка», заявила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова и добавила, что испытуемые еще и объединяли себя по положительной характеристике – «смелая» – с куклой Monster High.
Кроме того, при игре с куклой у девочек формируется восприятие себя, какой она себя видит и как, по ее мнению, ее воспринимают окружающие.
В исследовании приняли участие 60 школьниц в возрасте от 7 до 10 лет. При анализе результатов был задействован комплекс методов: эксперимент, методика неоконченных предложений (вариант Saks-Sidney, адаптированный в медицинской лаборатории психологами Ленинградского НИИ психоневрологии им. В. Бехтерева), семантический дифференциал и другие.