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Сроки сдачи элитного долгостроя в Тюмени вновь перенесли

11 мая 2018, 12:50
В 2012 году компания «Транспромжилстрой-2005» начала строительство жилищного комплекса «FIFTY FIFTY». Завершить работы планировалось в четвертом квартале 2013 года. В настоящее время срок ввода в эксплуатацию застройщик перенес вновь, уже на второй квартал.

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль срок сдачи новостроек. Проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Собрание посвящалось возведению жилищного комплекса «FIFTY FIFTY», сдача которого откладывается уже не первый раз.

«Несмотря на высокую степень готовности дома, срок его ввода в эксплуатацию вновь перенесен застройщиком. Директор ООО «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев объяснил причины очередного переноса сроков завершения строительства», – сообщили в прокуратуре порталу Вслух.ру.

По результатам проведения заседания рабочей группы было решено назначить встречу с учредителем ООО «Транспромжилстрой-2005» в прокуратуре, где повторно пройдет обсуждение сложившейся ситуации. Такой случай в Тюмени не единственный. Также срок сдачи жилых домов в районе совхоза «Плодовый» перенесен застройщиком на четвертый квартал 2018 года.

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