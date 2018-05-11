Сроки сдачи элитного долгостроя в Тюмени вновь перенесли

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль срок сдачи новостроек. Проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Собрание посвящалось возведению жилищного комплекса «FIFTY FIFTY», сдача которого откладывается уже не первый раз.
«Несмотря на высокую степень готовности дома, срок его ввода в эксплуатацию вновь перенесен застройщиком. Директор ООО «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев объяснил причины очередного переноса сроков завершения строительства», – сообщили в прокуратуре порталу Вслух.ру.
По результатам проведения заседания рабочей группы было решено назначить встречу с учредителем ООО «Транспромжилстрой-2005» в прокуратуре, где повторно пройдет обсуждение сложившейся ситуации. Такой случай в Тюмени не единственный. Также срок сдачи жилых домов в районе совхоза «Плодовый» перенесен застройщиком на четвертый квартал 2018 года.