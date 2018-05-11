Пожилой скутерист пострадал в ДТП на улице Пермякова в Тюмени

По версии сотрудников ГИБДД, водитель машины нарушил правила очередности проезда, не пропустив скутер. В ходе ДТП пострадал пожилой скутерист, у него рваная рана века глаза.
Напомним, что со 2 мая зафиксирован рост количества ДТП с участием двухколесного транспорта. В ГИБДД отмечают, что многие мотоциклисты не имеют прав пользования транспортным средством, а также ездят без шлема – это приводит к высокому травматизму после ДТП.
6 мая на улице Щербакова в Тюмени водитель мотоцикла столкнулся с иномаркой. По словам сотрудников ГИБДД, мотоциклист не смог выбрать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Он получил сотрясение мозга.
А ранее, 2 мая, в деревне Варвары (Ярковский район) 38-летний мужчина, ехавший на двухколесном транспорте, не справился с управлением и перевернулся. Мотоциклист погиб на месте, сообщает Tumix.ru.