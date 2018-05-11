nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пожилой скутерист пострадал в ДТП на улице Пермякова в Тюмени

11 мая 2018, 10:12
На перекрестке улиц Пермякова и Дмитрия Менделеева 10 мая столкнулись скутер и легковой автомобиль Volvo.

По версии сотрудников ГИБДД, водитель машины нарушил правила очередности проезда, не пропустив скутер. В ходе ДТП пострадал пожилой скутерист, у него рваная рана века глаза.

Напомним, что со 2 мая зафиксирован рост количества ДТП с участием двухколесного транспорта. В ГИБДД отмечают, что многие мотоциклисты не имеют прав пользования транспортным средством, а также ездят без шлема – это приводит к высокому травматизму после ДТП.

6 мая на улице Щербакова в Тюмени водитель мотоцикла столкнулся с иномаркой. По словам сотрудников ГИБДД, мотоциклист не смог выбрать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Он получил сотрясение мозга.

А ранее, 2 мая, в деревне Варвары (Ярковский район) 38-летний мужчина, ехавший на двухколесном транспорте, не справился с управлением и перевернулся. Мотоциклист погиб на месте, сообщает Tumix.ru.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25