Пожилой скутерист пострадал в ДТП на улице Пермякова в Тюмени

Напомним, что со 2 мая зафиксирован рост количества ДТП с участием двухколесного транспорта. В ГИБДД отмечают, что многие мотоциклисты не имеют прав пользования транспортным средством, а также ездят без шлема – это приводит к высокому травматизму после ДТП.