Пересекший двойную сплошную тюменец не увидел двигавшийся за ним автомобиль ДПС

Мужчина выехал на встречную полосу и совершил обгон двух автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. После обгона нарушитель вернулся на свою полосу движения.
В это время позади тюменца двигался экипаж ГИБДД, и опасный маневр попал в объектив видеорегистратора.
Важно отметить, что на этом участке дороги из-за особенностей ландшафта ограничена видимость, и подобное нарушение могло обратиться трагедией, если бы в момент обгона по встречной полосе двигался транспорт.
Добавим, что нарушитель пытался оспорить решение суда и заменить наказание выплатой штрафа. Однако суд не счел доводы убедительными и на 4 месяца отстранил водителя от права управления транспортным средством, сообщает «МегаТюмень».