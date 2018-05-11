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Пересекший двойную сплошную тюменец не увидел двигавшийся за ним автомобиль ДПС

11 мая 2018, 07:33
Автоинструктор из Тюмени, двигаясь по федеральной трассе, решил совершить опасный маневр и пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Мужчина выехал на встречную полосу и совершил обгон двух автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. После обгона нарушитель вернулся на свою полосу движения.

В это время позади тюменца двигался экипаж ГИБДД, и опасный маневр попал в объектив видеорегистратора.

Важно отметить, что на этом участке дороги из-за особенностей ландшафта ограничена видимость, и подобное нарушение могло обратиться трагедией, если бы в момент обгона по встречной полосе двигался транспорт.

Добавим, что нарушитель пытался оспорить решение суда и заменить наказание выплатой штрафа. Однако суд не счел доводы убедительными и на 4 месяца отстранил водителя от права управления транспортным средством, сообщает «МегаТюмень».

#Новости#Лишение прав#Трасса Екатеринбург-Тюмень#ПДД#Алексей Колесов#Общество
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