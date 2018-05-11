На территории УрФО и ПФО в День Победы зарегистрировано 42 лесных пожара

Несмотря на то, что во многих регионах введен особый противопожарный режим и запрет на посещения лесного массива (в Тюменской области подобные ограничения действуют в 21 районе), на начало мая специалистами лесной охраны составлено почти 500 протоколов по факту нарушения требований пожарной безопасности на территориях УрФО и ПФО, сообщает пресс-служба Авиалесохраны.