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На территории УрФО и ПФО в День Победы зарегистрировано 42 лесных пожара

11 мая 2018, 09:03
В День Победы на территории Приволжского и Уральского федеральных округов зарегистрировано 42 лесных пожара.
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Регионы

Наибольшее количество возгораний отмечено в Челябинской области. На территории региона зарегистрировано 17 очагов возгорания. 9 пожаров пришлось ликвидировать в Курганской области, по одному – в Тюменской и Свердловской. Общая площадь распространения огня превысила 300 га, в тушении было задействовано более 500 человек и 180 единиц техники.

Силами сотрудников лесопожарной службы удалось ликвидировать практически все возгорания, за исключением одного пожара в Башкирии на площади около 3 га.

Основная причина возгораний – деятельность человека при проведении весенних хозяйственных работ. Рядовое сжигание сухой травы на своем участке может привести к возникновению быстрораспространяющегося и неконтролируемого пожара, способного нанести значительный ущерб как экологическим, так и экономическим объектам.

Несмотря на то, что во многих регионах введен особый противопожарный режим и запрет на посещения лесного массива (в Тюменской области подобные ограничения действуют в 21 районе), на начало мая специалистами лесной охраны составлено почти 500 протоколов по факту нарушения требований пожарной безопасности на территориях УрФО и ПФО, сообщает пресс-служба Авиалесохраны.

#Новости#Лесные пожары#УрФО#Регионы#Алексей Колесов#В мире
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