Мужчина обвиняется в 20 кражах из незапертых квартир в Тюмени

По данным оперативников, мужчина орудовал в областной столице с 9 ноября 2017 года до 10 января 2018 года. В этот период было совершено 20 краж. Добычей злоумышленника становились деньги, ювелирные украшения и другое имущество. У одной женщины мужчина украл банковскую карту, на которой был написан пин-код. В результате добычей мужчины стали около 30 000 рублей.