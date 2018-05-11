Мужчина обвиняется в 20 кражах из незапертых квартир в Тюмени

В Тюмени состоится суд над 44-летним мужчиной, который обвиняется в 20 кражах из незапертых квартир. По версии сотрудников МВД, злоумышленник своими действиями причинил ущерб в размере 400 000 рублей.
По сообщениям СМИ, мужчина в августе 2017 года освободился из мест заключения в Иркутской области, где отбывал наказание за серию краж. Через некоторое время он прибыл в Тюмень, где продолжил незаконную деятельность.
По данным оперативников, мужчина орудовал в областной столице с 9 ноября 2017 года до 10 января 2018 года. В этот период было совершено 20 краж. Добычей злоумышленника становились деньги, ювелирные украшения и другое имущество. У одной женщины мужчина украл банковскую карту, на которой был написан пин-код. В результате добычей мужчины стали около 30 000 рублей.
Задержать злоумышленника удалось 13 января в ходе оперативных мероприятий. Все материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Тюмени, сообщает «Тюменская линия».