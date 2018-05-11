МЧС отказалось проверять «несуществующий» торговый центр в Тюмени

По словам общественника, в ходе обхода зданий ТЦ Тюмени ему удалось обнаружить «невидимку» после его жалоб на нарушения пожбезопасности в здании. В частности, он пояснил, что все аварийные выходы в ТЦ заблокированы, отсутствует план-схема эвакуации из здания, а для пожаротушения есть всего один огнетушитель в обувном отделе.