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МЧС отказалось проверять «несуществующий» торговый центр в Тюмени

11 мая 2018, 10:58
Один из тюменских активистов обнаружил в Тюмени торговый центр-«невидимку», который располагается на улице Николая Чаплина, 43. Как следует из материалов МЧС РФ ТЦ «Корона» не может быть проверена ведомством из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.

Один из тюменских активистов обнаружил в Тюмени торговый центр-«невидимку», который располагается на улице Николая Чаплина, 43. Как следует из материалов МЧС РФ, ТЦ «Корона» не может быть проверен ведомством из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.

Как следует из официального ответа ГУ МЧС, на данный момент проведение внеплановой проверки в здании ТЦ невозможно. Городские власти также подтвердили, что никаких разрешений на ввод ТЦ «Корона» (принадлежит ООО ТД «Корона») не выдавалось.

По словам общественника, в ходе обхода зданий ТЦ Тюмени ему удалось обнаружить «невидимку» после его жалоб на нарушения пожбезопасности в здании. В частности, он пояснил, что все аварийные выходы в ТЦ заблокированы, отсутствует план-схема эвакуации из здания, а для пожаротушения есть всего один огнетушитель в обувном отделе.

Недавно в здание нагрянула прокурорская проверка, в ходе которой было возбуждено административное дело по статье «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения». На данный момент дело находится в арбитражном суде города Тюмени, сообщает URA.RU.

Напомним, что в областной столице прошли массовые проверки пожарной безопасности торговых центров. Их итогом стали многочисленные штрафы, а также один ТЦ был закрыт.

#Новости#Торгово-развлекательные центры#МЧС#Александр Мязин#Общество
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