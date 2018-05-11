МЧС отказалось проверять «несуществующий» торговый центр в Тюмени

Один из тюменских активистов обнаружил в Тюмени торговый центр-«невидимку», который располагается на улице Николая Чаплина, 43. Как следует из материалов МЧС РФ, ТЦ «Корона» не может быть проверен ведомством из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.
Как следует из официального ответа ГУ МЧС, на данный момент проведение внеплановой проверки в здании ТЦ невозможно. Городские власти также подтвердили, что никаких разрешений на ввод ТЦ «Корона» (принадлежит ООО ТД «Корона») не выдавалось.
По словам общественника, в ходе обхода зданий ТЦ Тюмени ему удалось обнаружить «невидимку» после его жалоб на нарушения пожбезопасности в здании. В частности, он пояснил, что все аварийные выходы в ТЦ заблокированы, отсутствует план-схема эвакуации из здания, а для пожаротушения есть всего один огнетушитель в обувном отделе.
Недавно в здание нагрянула прокурорская проверка, в ходе которой было возбуждено административное дело по статье «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения». На данный момент дело находится в арбитражном суде города Тюмени, сообщает URA.RU.
Напомним, что в областной столице прошли массовые проверки пожарной безопасности торговых центров. Их итогом стали многочисленные штрафы, а также один ТЦ был закрыт.