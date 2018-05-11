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Как выбрать правильную кровать для спальни?

11 мая 2018, 12:38
Спальня – то место, где человек отдыхает от суеты. А основным источником расслабления становится кровать: ведь именно она позволяет полностью отдохнуть и зарядиться силами для новых свершений.

Спальня – то место, где человек отдыхает от суеты. А основным источником расслабления становится кровать: ведь именно она позволяет полностью отдохнуть и зарядиться силами для новых свершений.

На неправильной кровати человек просыпается разбитым, у него нет ни сил, ни желания заниматься делами. Чтобы такого не случилось, при выборе самой главного аксессуара для спальни важно обращать внимание на многие детали – начиная от внешнего вида и заканчивая качеством материалов.

Размеры кровати

После того, как вопрос с количеством спальных мест решен, приходит время разобраться с размерами кровати. Основные факторы, которыми должен руководствоваться покупатель, это:

  1. Ширина. Чтобы высчитать оптимальную ширину, нужно лечь на кровать, закинуть руки за голову и расправить локти. Подходящая двуспальная кровать – та, на которой супруги не мешают друг другу и каждый помещается на своей половине.
  2. Длина. Для выбора комфортной длины к росту будущего обладателя кровати нужно прибавить 30-40 см. Так сон будет комфортным, и ноги точно не будут свисать с края постели.
  3. Высота кровати. Выбор высоты зависит от пожеланий покупателя: так, у восточных моделей спальное место располагается в нескольких см. над уровнем пола, европейские расположены в 50 см. от пола, американские – в 90 см.

Материал

Каркас кровати – незаметная на первый взгляд деталь, но очень важная для комфортного отдыха. Чтобы основание кровати было надежным и долговечным, при подборе нужно учитывать некоторые нюансы:

  • хорошие и прочные конструкции изготавливают из ценных пород дерева – ясеня, бука, дуба. Однако некоторые недобросовестные производители делают каркасы «под дерево», чтобы снизить себестоимость изделия;
  • натуральное дерево не красят – оно имеет свой природный оттенок. Кровати, сделанные не из массива, могут быть раскрашены в различные цвета;
  • надежными считаются также кованые кровати. Металлическая кровать будет не только долговечной, но и выглядит достойно.

Немаловажным для сохранения долговечности кровати является также ее основание. Оно может быть реечным, металлическим или пластмассовым. Реечное основание позволяет матрасу вентилироваться и стоит недорого, а металлическая решетка может прослужить дольше 20 лет. Самыми дорогими являются пластмассовые основания: чаще всего они оснащаются пультами, позволяющими регулировать положение кровати.

Функциональность

Если места в спальне совсем немного, оптимальным решением будет покупка кровати с подъемным механизмом или выдвижными ящиками, где удобно хранить постельное белье. А если места в спальне достаточно, лучше сделать выбор в пользу модели с вентилируемым основанием. И те, и другие конструкции предлагает интернет-магазин «Тюмень-матрас»: там можно сразу выбрать кровать и матрас к ней по приятной цене.

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#Новости#Кровать#Спальня#Нателла Николова#Общество
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