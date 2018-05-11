Как выбрать правильную кровать для спальни?

Спальня – то место, где человек отдыхает от суеты. А основным источником расслабления становится кровать: ведь именно она позволяет полностью отдохнуть и зарядиться силами для новых свершений.
На неправильной кровати человек просыпается разбитым, у него нет ни сил, ни желания заниматься делами. Чтобы такого не случилось, при выборе самой главного аксессуара для спальни важно обращать внимание на многие детали – начиная от внешнего вида и заканчивая качеством материалов.
После того, как вопрос с количеством спальных мест решен, приходит время разобраться с размерами кровати. Основные факторы, которыми должен руководствоваться покупатель, это:
Каркас кровати – незаметная на первый взгляд деталь, но очень важная для комфортного отдыха. Чтобы основание кровати было надежным и долговечным, при подборе нужно учитывать некоторые нюансы:
Немаловажным для сохранения долговечности кровати является также ее основание. Оно может быть реечным, металлическим или пластмассовым. Реечное основание позволяет матрасу вентилироваться и стоит недорого, а металлическая решетка может прослужить дольше 20 лет. Самыми дорогими являются пластмассовые основания: чаще всего они оснащаются пультами, позволяющими регулировать положение кровати.
Если места в спальне совсем немного, оптимальным решением будет покупка кровати с подъемным механизмом или выдвижными ящиками, где удобно хранить постельное белье. А если места в спальне достаточно, лучше сделать выбор в пользу модели с вентилируемым основанием. И те, и другие конструкции предлагает интернет-магазин «Тюмень-матрас»: там можно сразу выбрать кровать и матрас к ней по приятной цене.
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