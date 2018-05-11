Как выбрать правильную кровать для спальни?

Если места в спальне совсем немного, оптимальным решением будет покупка кровати с подъемным механизмом или выдвижными ящиками, где удобно хранить постельное белье. А если места в спальне достаточно, лучше сделать выбор в пользу модели с вентилируемым основанием. И те, и другие конструкции предлагает интернет-магазин «Тюмень-матрас»: там можно сразу выбрать кровать и матрас к ней по приятной цене.