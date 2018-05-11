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К элитному долгострою в Тюмени причастна семья совладельца холдинга "Абсолют"

11 мая 2018, 15:56
Соучредителем строительной фирмы "Транспромжилстрой-2005", возводящей элитный жилой комплекс FIFTY FIFTY на улице 50 лет Октября, оказалась супруга одной из ключевых фигур холдинга "Абсолют" Людмила Алманова. Женщина также владеет одним из вспомогательных активов мужа - компанией "Торговый дом Абсолют 2".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Транспромжилстрой-2005" принадлежит двум учредителям в равный долях. Обладателем 50% капитала наряду с Алмановой является гендиректор АО "2МЕН групп" Сергей Киселев.

Также из сведений базы данных можно сделать вывод об вероятной причине затянувшегося возведения жилого комплекса, расположенного на пересечении улиц Профсоюзной и 50 лет Октября - финансовых проблемах. Известно, что 2016 год компания-застройщик завершила с 19-миллионным убытком. Отчетность за 2017 год пока не опубликована. Фирма-девелопер "2МЕН групп" также показала неоднозначные данные о прибыли за предыдущие периоды. Чистый доход в 2016 году составил порядка 600 тысяч рублей (в 2014 году - 45 миллионов).

Примечателен и тот факт, что в отношении ООО "Транспромжилстрой-2005" возбуждено два исполнительных производства на общую сумму более 5 миллионов рублей. Один из кредиторов фирмы - ООО "Первый стройцентр Сатурн-Р" уже потребовал признания застройщика банкротом, однако 7 мая суд оставил соответствующее заявление без движения в связи с формальными недостатками документа.

#Новости#Долгострои#Молочный завод "Абсолют"#Евгений#Общество
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