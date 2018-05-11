Главу штаба УМВД Тюменской области уволили за драку в кафе

Начальника штаба УМВД Тюменской области, полковника внутренней службы Ислама Имамова, уволили после драки в одном из кафе столицы региона. Инцидент произошел в ночь на 31 марта.
В настоящее время на официальном сайте областного управления УМВД Ислам Имамов уже не значится руководителем штаба. Решение об его увольнении было принято после проведенной служебной проверки, поводом для которой стала потасовка в тюменском кафе с участием полицейского.
Напомним, драка с участием сотрудника правопорядка, которая широко освещалась в СМИ, произошла в ночь на 31 марта. Тогда Ислам Имамов, находясь в одном из кафе города Тюмени, подрался с молодыми людьми.
Позднее в пресс-службе полиции областной столицы подтвердили факт потасовки и добавили, что драка произошла в свободное от службы Имамова время. При этом в ведомстве так и не пояснили, кто являлся зачинщиком.