nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Главу штаба УМВД Тюменской области уволили за драку в кафе

11 мая 2018, 14:06
Начальника штаба УМВД Тюменской области, полковника внутренней службы Ислама Имамова, уволили после драки в одном из кафе столицы региона. Инцидент произошел в ночь на 31 марта.
Сюжет
Драка

Начальника штаба УМВД Тюменской области, полковника внутренней службы Ислама Имамова, уволили после драки в одном из кафе столицы региона. Инцидент произошел в ночь на 31 марта.

В настоящее время на официальном сайте областного управления УМВД Ислам Имамов уже не значится руководителем штаба. Решение об его увольнении было принято после проведенной служебной проверки, поводом для которой стала потасовка в тюменском кафе с участием полицейского.

Напомним, драка с участием сотрудника правопорядка, которая широко освещалась в СМИ, произошла в ночь на 31 марта. Тогда Ислам Имамов, находясь в одном из кафе города Тюмени, подрался с молодыми людьми.

Позднее в пресс-службе полиции областной столицы подтвердили факт потасовки и добавили, что драка произошла в свободное от службы Имамова время. При этом в ведомстве так и не пояснили, кто являлся зачинщиком.

#Новости#Тюменская область#Драка#МВД#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25