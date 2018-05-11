Более девяти тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Тюменской области

Основной этап ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля, его предстоит преодолеть 8 тысяч 970 школьникам. Площадками для экзамена станут 47 школ, где уже созданы все необходимые условия. В каждом из пунктов в онлайн-режиме работает видеонаблюдение, установлены стационарные металлодетекторы.
Нововведением 2018 года станет общественный контроль, где будут присутствовать независимые наблюдатели. Это представители родительского сообщества, педагоги и студенты педагогических специальностей, а также те, кто ранее прошел соответствующую подготовку и аккредитован Ситуационным центром Рособрнадзора. Губернатор области Владимир Якушев отметил, что сейчас необходимо минимизировать влияние стресса на выпускников для того, чтобы ученики показали максимум своих знаний.
Кстати, как сообщает «Регион-Тюмень», в последнее время у школьников становятся популярны точные и естественные науки. В лидерах сейчас физика и биология, а на первом месте – обществознание.