Более девяти тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Тюменской области

Нововведением 2018 года станет общественный контроль, где будут присутствовать независимые наблюдатели. Это представители родительского сообщества, педагоги и студенты педагогических специальностей, а также те, кто ранее прошел соответствующую подготовку и аккредитован Ситуационным центром Рособрнадзора. Губернатор области Владимир Якушев отметил, что сейчас необходимо минимизировать влияние стресса на выпускников для того, чтобы ученики показали максимум своих знаний.