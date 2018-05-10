В Польше перекрыли трассу из-за разлива 24 тонн шоколада

В Польше на трассе A2 между Вженьюной и Слупкой произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего жидкий шоколад. В результате аварии на дороге оказалось разлито порядка 24 тонн лакомства.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем фуры, грузовик врезался в заграждение, а после опрокинулся набок. Мужчина, управлявший большегрузом, получил в результате ДТП перелом руки, его госпитализировали в ближайшую больницу.
Движение на трассе в месте ДТП оказалось на несколько часов перекрыто перевернувшимся грузовиком и разлившимся жидким шоколадом, часть из которого позднее убрали с помощью экскаватора, а другую смыли теплой водой. Большегруз также эвакуировали с места аварии, сообщают «Новые Известия».