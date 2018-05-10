В Польше перекрыли трассу из-за разлива 24 тонн шоколада

Движение на трассе в месте ДТП оказалось на несколько часов перекрыто перевернувшимся грузовиком и разлившимся жидким шоколадом, часть из которого позднее убрали с помощью экскаватора, а другую смыли теплой водой. Большегруз также эвакуировали с места аварии, сообщают «Новые Известия».