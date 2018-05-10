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В Польше перекрыли трассу из-за разлива 24 тонн шоколада

10 мая 2018, 17:26
В Польше на трассе A2 между Вженьюной и Слупкой произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего жидкий шоколад. В результате аварии на дороге оказалось разлито порядка 24 тонн лакомства.

В Польше на трассе A2 между Вженьюной и Слупкой произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего жидкий шоколад. В результате аварии на дороге оказалось разлито порядка 24 тонн лакомства.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем фуры, грузовик врезался в заграждение, а после опрокинулся набок. Мужчина, управлявший большегрузом, получил в результате ДТП перелом руки, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Движение на трассе в месте ДТП оказалось на несколько часов перекрыто перевернувшимся грузовиком и разлившимся жидким шоколадом, часть из которого позднее убрали с помощью экскаватора, а другую смыли теплой водой. Большегруз также эвакуировали с места аварии, сообщают «Новые Известия».

#Новости#Польша#Наиль Каримов#Происшествия
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