Тюменский студент проведет 6,6 лет в тюрьме за торговлю наркотиками

Второй член ОПГ был задержан при попытке провезти наркотики из Тюмени в Ишим. В качестве транзитного транспорта он использовал попутный автомобиль. Машину с наркодилером остановили на посту ДПС в Тюменском районе. Инспектор обратил внимание на подозрительное поведение пассажира и задал ему несколько вопросов на предмет провоза запрещенных веществ. При себе у него оказалась крупная партия наркотиков.