Тюменский студент проведет 6,6 лет в тюрьме за торговлю наркотиками

Как сообщает прокуратура Тюменской области, студент ТИУ входил в состав преступного сообщества, организованного через Интернет. Члены сообщества не знали друг друга в лицо, их общение проходило в виртуальном режиме.
В ОПГ было четкое распределение обязанностей. Тюменец забирал крупные партии наркотиков из условленных мест, после чего фасовал их в более мелкую тару и распределял по тайным закладкам на территории областного центра.
Другой член ОПГ, житель ХМАО, имеющий временную регистрацию в Ишиме, забирал наркотики из Тюмени и доставлял их по месту временной регистрации. Фасовкой на мелкие дозы и последующим распространением в Ишиме занимался третий член преступного сообщества, ранее судимый житель Омска.
Первым в поле зрения сотрудников полиции попал омич. В августе 2017 года его задержали в Ишиме. При досмотре полицейские обнаружили запрещенные наркотические препараты.
Второй член ОПГ был задержан при попытке провезти наркотики из Тюмени в Ишим. В качестве транзитного транспорта он использовал попутный автомобиль. Машину с наркодилером остановили на посту ДПС в Тюменском районе. Инспектор обратил внимание на подозрительное поведение пассажира и задал ему несколько вопросов на предмет провоза запрещенных веществ. При себе у него оказалась крупная партия наркотиков.
Третий член преступной группировки был задержан в сентябре 2017 года. По заданию куратора он съездил в Башкирию и привез оттуда партию синтетических наркотиков. Задержанный успел расфасовать синтетику и начал распределять ее по закладкам.
В целом во время следственных действий было изъято более четырех килограммов наркотиков, обнаруженных как в местах закладок, так и по месту жительства задержанного.
Суд приговорил тюменца к 6,6 годам лишения свободы и постановил взыскать в пользу государства 95 тыс. рублей, полученных от реализации наркотиков.
Дела двух других членов ОПГ рассмотрит Ишимский районный суд.