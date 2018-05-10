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Тюменке грозит до 3 лет тюрьмы за ложный донос об изнасиловании

10 мая 2018, 21:01
Жительнице Тюмени придется перед судом ответить за ложный донос о совершении в отношении ее насильственных действий сексуального характера.

Как сообщают «Аргументы и факты», заявление в отдел полиции женщина написала 23 февраля текущего года. По ее словам, преступление совершил мужчина, знакомство с которым состоялось накануне посредством сети Интернет.

После проведенной проверки выяснилось, что «изнасилование» является вымышленным, а женщина нарушила статью уголовного кодекса. При этом женщина была заранее проинформирована о том, что предоставление недостоверных сведений противоречит российскому законодательству.

В настоящее время идет подготовка материалов уголовного дела в прокуратуру. Женщине может грозить либо денежный штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

#Новости#Заведомо ложный донос#Изнасилование#Алексей Колесов#Происшествия
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