Студенты бросаются пакетами с водой в пешеходов по улице 30 лет Победы в Тюмени

Инцидент произошел 8 мая около 18:00. Вероника Чистякова шла на работу, когда с пятого этажа дома по улице 30 лет Победы, 76 в ее сторону упал пакет с водой. По словам женщины, погода в этот день была ветреная, возможно, именно ветер не дал злоумышленникам до конца совершить задуманное и они промахнулись. Между тем, по словам артистки, пакет был большим и все могло закончиться печально.
Как оказалось, в квартире, откуда вылетел пакет с водой, проживают студенты. Вскоре выяснилось, что от действий молодых людей пострадали и другие горожане. В частности, очевидцы сообщают, что хулиганы кидаются картошкой и яйцами в гуляющих неподалеку детей.
На данный момент полиция города приняла заявление на хулиганские действия студентов. Правоохранительные органы согласились с тем, что действия хулиганов представляют опасность для окружающих, и в ближайшее время будут приняты все необходимые меры, сообщает «Вслух.ру».