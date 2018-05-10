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Студенты бросаются пакетами с водой в пешеходов по улице 30 лет Победы в Тюмени

10 мая 2018, 11:34
Тюменскую артистку едва не травмировал пакет с водой, который пролетел буквально в сантиметрах от нее и обрызгал женщину и ее гитару.

Инцидент произошел 8 мая около 18:00. Вероника Чистякова шла на работу, когда с пятого этажа дома по улице 30 лет Победы, 76 в ее сторону упал пакет с водой. По словам женщины, погода в этот день была ветреная, возможно, именно ветер не дал злоумышленникам до конца совершить задуманное и они промахнулись. Между тем, по словам артистки, пакет был большим и все могло закончиться печально.

Как оказалось, в квартире, откуда вылетел пакет с водой, проживают студенты. Вскоре выяснилось, что от действий молодых людей пострадали и другие горожане. В частности, очевидцы сообщают, что хулиганы кидаются картошкой и яйцами в гуляющих неподалеку детей.

На данный момент полиция города приняла заявление на хулиганские действия студентов. Правоохранительные органы согласились с тем, что действия хулиганов представляют опасность для окружающих, и в ближайшее время будут приняты все необходимые меры, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Хулиганство#Александр Мязин#Происшествия
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