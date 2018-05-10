Студенты бросаются пакетами с водой в пешеходов по улице 30 лет Победы в Тюмени

Инцидент произошел 8 мая около 18:00. Вероника Чистякова шла на работу, когда с пятого этажа дома по улице 30 лет Победы, 76 в ее сторону упал пакет с водой. По словам женщины, погода в этот день была ветреная, возможно, именно ветер не дал злоумышленникам до конца совершить задуманное и они промахнулись. Между тем, по словам артистки, пакет был большим и все могло закончиться печально.