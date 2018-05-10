nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Работающих пенсионеров в РФ станет еще больше

10 мая 2018, 11:16
После назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ он заявил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в РФ вошла в практическую плоскость. В настоящее время финансисты не сомневаются в увеличении доли работающих в старших возрастных группах в стране.

Между тем журналисты в США дискутируют по вопросу увеличения в 90-х годах доли работающих пожилых людей, что стало главным трендом рынка труда Америки. Так, с 1994 по 2016 годы доля работающих мужчин старше 60 лет выросла с 53 до 62%. Среди группы 65-69 лет эта доля выросла с 25 до 37%. При этом на протяжении 20-го века доля рабочих в данных категориях постепенно сокращалась из-за роста доходов населения. В ходе исследования выяснилось, что занятость старших возрастных групп растет среди лиц, имеющих высшее образование. Пожилые женщины в США чаще выбирают частичную занятость, а мужчины – самозанятость.

Также отмечается улучшение здоровья населения, однако количество фирм, предоставляющих медстраховку служащим, постепенно сокращается.

Что касается России, что до 50% всех пенсионеров в стране продолжают работать после выхода на пенсию. В подавляющем большинстве случаев это связано с низкими пенсионными выплатами и нежеланием терять доход. Между тем одной из главных причин увольнений таких рабочих является состояние здоровья. Стоит отметить, что рост пенсионного возраста в РФ может привести к еще большей безработице и снижению здоровья у пожилых людей, сообщает «Коммерсант».

#Новости#Трудовые пенсии#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25