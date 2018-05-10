Работающих пенсионеров в РФ станет еще больше

Между тем журналисты в США дискутируют по вопросу увеличения в 90-х годах доли работающих пожилых людей, что стало главным трендом рынка труда Америки. Так, с 1994 по 2016 годы доля работающих мужчин старше 60 лет выросла с 53 до 62%. Среди группы 65-69 лет эта доля выросла с 25 до 37%. При этом на протяжении 20-го века доля рабочих в данных категориях постепенно сокращалась из-за роста доходов населения. В ходе исследования выяснилось, что занятость старших возрастных групп растет среди лиц, имеющих высшее образование. Пожилые женщины в США чаще выбирают частичную занятость, а мужчины – самозанятость.