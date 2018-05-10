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Дмитрий Медведев возглавит новое правительство РФ

10 мая 2018, 07:01
Депутаты Государственной Думы большинством голосов одобрили кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

Как сообщают «Известия», против проголосовали 56 депутатов, 374 поддержали Медведева. При этом необходимый минимум для одобрения кандидатуры премьер-министра составляет 226 голосов.

Важно отметить, что на заседание Думы, где рассматривался вопрос о назначении председателя правительства, прибыл Владимир Путин.

Напомним, что полномочия Дмитрия Медведева были прекращены перед вступлением в должность главы государства. Первоочередной задачей премьера является формирование правительства.

Добавим, что Медведев имеет 6-летний опыт работы на должности премьер-министра, на которую он также был выдвинут Владимиром Путиным.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин внес на согласование в Государственную Думу РФ кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост премьер-министра страны.

#Новости#Медведев#Премьер#Государственная дума#Алексей Колесов#Политика
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