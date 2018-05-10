Дмитрий Медведев возглавит новое правительство РФ

Как сообщают «Известия», против проголосовали 56 депутатов, 374 поддержали Медведева. При этом необходимый минимум для одобрения кандидатуры премьер-министра составляет 226 голосов.
Важно отметить, что на заседание Думы, где рассматривался вопрос о назначении председателя правительства, прибыл Владимир Путин.
Напомним, что полномочия Дмитрия Медведева были прекращены перед вступлением в должность главы государства. Первоочередной задачей премьера является формирование правительства.
Добавим, что Медведев имеет 6-летний опыт работы на должности премьер-министра, на которую он также был выдвинут Владимиром Путиным.
Ранее портал Nashgorod.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин внес на согласование в Государственную Думу РФ кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост премьер-министра страны.