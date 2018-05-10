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День Аиста отпразднуют тюменские многодетные семьи

10 мая 2018, 13:03
В четверг, 11 мая, в Тюмени пройдет День аиста, приуроченный к Международному дню семьи, который традиционно отмечается 15 мая.
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Тюмень

В четверг, 11 мая, в Тюмени пройдет День аиста, приуроченный к Международному дню семьи, который традиционно отмечается 15 мая.

День аиста пройдет в Тюменском ЗАГСе в Жемчужном зале, где многодетным семьям, в которых родился девятый и даже десятый ребенок, в торжественной обстановке вручат сувениры и зачитают поздравления от главы администрации города.

Кроме того, на мероприятии выступят детские творческие коллективы. Они исполнят для родителей и их малышей танцевальные и музыкальные номера, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени и напоминает, что в областном центре ежегодно проходят Дни аиста — в мае и ноябре.

#Новости#День аиста#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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