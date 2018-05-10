День Аиста отпразднуют тюменские многодетные семьи

В четверг, 11 мая, в Тюмени пройдет День аиста, приуроченный к Международному дню семьи, который традиционно отмечается 15 мая.
День аиста пройдет в Тюменском ЗАГСе в Жемчужном зале, где многодетным семьям, в которых родился девятый и даже десятый ребенок, в торжественной обстановке вручат сувениры и зачитают поздравления от главы администрации города.
Кроме того, на мероприятии выступят детские творческие коллективы. Они исполнят для родителей и их малышей танцевальные и музыкальные номера, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени и напоминает, что в областном центре ежегодно проходят Дни аиста — в мае и ноябре.