Бывший директор ФГУП ПЗ «Тополя» в Тюмени обвиняется сразу по трем статьям УК РФ

Следователи установили, что в период с мая 2014 по март 2015 года, являясь директором ФГУП ПЗ «Тополя», подозреваемый похитил денежные средства организации, увеличив себе зарплату и премии. Итого предприятию был нанесен ущерб в размере 529 000 рублей.
Также с 2014 по 2016 год злоумышленник реализовывал крупный рогатый скот по сниженной цене, злоупотребляя своими полномочиями. Общий ущерб от подобных действий для завода составил 3 898 000 рублей. В 2016 году обвиняемый также не выплатил заработную плату работникам в сумме 113 000 рублей.
На данный момент ущерб частично возмещен. Уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщает СКР.