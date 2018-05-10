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Бывший директор ФГУП ПЗ «Тополя» в Тюмени обвиняется сразу по трем статьям УК РФ

10 мая 2018, 10:12
СКР по Тюменской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя ФГУП Племенной завод «Тополя», обвиняемого в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты).

Следователи установили, что в период с мая 2014 по март 2015 года, являясь директором ФГУП ПЗ «Тополя», подозреваемый похитил денежные средства организации, увеличив себе зарплату и премии. Итого предприятию был нанесен ущерб в размере 529 000 рублей.

Также с 2014 по 2016 год злоумышленник реализовывал крупный рогатый скот по сниженной цене, злоупотребляя своими полномочиями. Общий ущерб от подобных действий для завода составил 3 898 000 рублей. В 2016 году обвиняемый также не выплатил заработную плату работникам в сумме 113 000 рублей.

На данный момент ущерб частично возмещен. Уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщает СКР.

#Новости#СКР#Александр Мязин#Происшествия
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