Бывший директор ФГУП ПЗ «Тополя» в Тюмени обвиняется сразу по трем статьям УК РФ

Также с 2014 по 2016 год злоумышленник реализовывал крупный рогатый скот по сниженной цене, злоупотребляя своими полномочиями. Общий ущерб от подобных действий для завода составил 3 898 000 рублей. В 2016 году обвиняемый также не выплатил заработную плату работникам в сумме 113 000 рублей.