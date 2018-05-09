Исполнение нового майского указа президента потребует 8 трлн рублей

При этом Медведев уточнил, что данная сумма является лишь третьей частью от общих затрат, именно ее придется прибавить к ранее запланированным расходам.
Также и.о. премьер-министра добавил, что озвученная цифра является необходимым минимумом, если появятся дополнительные средства, они также пойдут на исполнение Указа президента.
«Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдем им применение», — приводит слова Медведева RT.
Ранее портал Nashgorod.ru сообщал о том, что 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».