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Исполнение нового майского указа президента потребует 8 трлн рублей

9 мая 2018, 11:03
Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что исполнение указа президента «О национальных целях» обойдется бюджету страны в 8 трлн рублей.
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Бюджет

При этом Медведев уточнил, что данная сумма является лишь третьей частью от общих затрат, именно ее придется прибавить к ранее запланированным расходам.

Также и.о. премьер-министра добавил, что озвученная цифра является необходимым минимумом, если появятся дополнительные средства, они также пойдут на исполнение Указа президента.

«Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдем им применение», — приводит слова Медведева RT.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал о том, что 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

#Новости#Дмитрий Медведев#Майские указы#Бюджет#Алексей Колесов#Общество
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