Ялуторовскому тренеру вынесут приговор за хранение наркотиков в трусах

7 мая 2018 года Ялуторовская межрайонная прокуратура передала суду уголовное дело в отношении инструктора по физкультуре и тренера. Молодые люди обвиняются в сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ).
По версии следствия, в октябре 2016 года один из подозреваемых решил заработать на распространении наркотиков. Он вышел на одного из дилеров посредством сети Интернет и стал распространять синтетические наркотики в Тюмени и Ялуторовске.
В августе 2017 года молодой человек привлек в криминальный бизнес своего давнего друга. Молодые люди стали распространять запрещенные вещества в поселке Голышманово.
Через несколько месяцев о деятельности наркоторговцев узнали сотрудники полиции города Ялуторовска и 13 декабря 2017 года дилеры были задержаны около Голышманово. Подозреваемые ехали для очередного сбыта наркотиков на автомобиле Toyota Celica. Сотрудники МВД остановили автомобиль для проверки и обнаружили наркотики в трусах одного из подозреваемых.
Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых запрещенные вещества изъяты в Ялуторовске и Тюмени. Всего было обнаружено 237 граммов синтетики.
В настоящее время дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Тюменского региона.