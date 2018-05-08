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Ялуторовскому тренеру вынесут приговор за хранение наркотиков в трусах

8 мая 2018, 10:21
7 мая 2018 года Ялуторовская межрайонная прокуратура передала суду уголовное дело в отношении инструктора по физкультуре и тренера. Молодые люди обвиняются в сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ).

7 мая 2018 года Ялуторовская межрайонная прокуратура передала суду уголовное дело в отношении инструктора по физкультуре и тренера. Молодые люди обвиняются в сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2016 года один из подозреваемых решил заработать на распространении наркотиков. Он вышел на одного из дилеров посредством сети Интернет и стал распространять синтетические наркотики в Тюмени и Ялуторовске.

В августе 2017 года молодой человек привлек в криминальный бизнес своего давнего друга. Молодые люди стали распространять запрещенные вещества в поселке Голышманово.

Через несколько месяцев о деятельности наркоторговцев узнали сотрудники полиции города Ялуторовска и 13 декабря 2017 года дилеры были задержаны около Голышманово. Подозреваемые ехали для очередного сбыта наркотиков на автомобиле Toyota Celica. Сотрудники МВД остановили автомобиль для проверки и обнаружили наркотики в трусах одного из подозреваемых.

Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых запрещенные вещества изъяты в Ялуторовске и Тюмени. Всего было обнаружено 237 граммов синтетики.

В настоящее время дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Тюменского региона.

#Новости#Прокуратура#Александр Мязин#Происшествия
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