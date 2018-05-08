Водитель школьного автобуса в Тюмени матерится и хватает детей за куртки

Родители уже обращались по этому поводу к социальному педагогу, однако ситуация не изменилась.
«Творится беспредел. Моя дочь неоднократно была свидетельницей таких ситуаций и даже пыталась заступиться за ребенка младше себя. Также просила соцпедагога донести информацию до директора. Не знаю, был ли проинформирован директор, но никаких результатов нет» – сообщает в комментариях Екатерина А.
Между тем жители города предлагают тюменке записать поведение водителя на видео и обратиться с заявлением к директору учебного заведения.
Стоит отметить, что большинство горожан предложили женщине самостоятельно проверить обвинения в адрес водителя, так как дети могут преувеличивать некоторые события, сообщает «Мегатюмень».
Напомним, что 9 апреля 2018 года сотрудники ГИБДД и водители маршрутных такси и автобусов встретились для обсуждения вопросов, связанных с перевозкой пассажиров. На встрече тюменские водители высказали свое возмущение людьми, которые не держатся за поручни — это может привести к травмам. Также автоинспекторы интересовались общей аварийностью на тюменских дорогах и организацией дорожного движения.