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Водитель школьного автобуса в Тюмени матерится и хватает детей за куртки

8 мая 2018, 12:26
Подписчица одного из тюменских пабликов 8 мая опубликовала пост, где рассказала о хамском поведении водителя школьного автобуса. Женщина пояснила, что ее дети слышали, как водитель ругается матом, может толкать детей или хватать их за куртку.

Родители уже обращались по этому поводу к социальному педагогу, однако ситуация не изменилась.

«Творится беспредел. Моя дочь неоднократно была свидетельницей таких ситуаций и даже пыталась заступиться за ребенка младше себя. Также просила соцпедагога донести информацию до директора. Не знаю, был ли проинформирован директор, но никаких результатов нет» – сообщает в комментариях Екатерина А.

Между тем жители города предлагают тюменке записать поведение водителя на видео и обратиться с заявлением к директору учебного заведения.

Стоит отметить, что большинство горожан предложили женщине самостоятельно проверить обвинения в адрес водителя, так как дети могут преувеличивать некоторые события, сообщает «Мегатюмень».

Напомним, что 9 апреля 2018 года сотрудники ГИБДД и водители маршрутных такси и автобусов встретились для обсуждения вопросов, связанных с перевозкой пассажиров. На встрече тюменские водители высказали свое возмущение людьми, которые не держатся за поручни — это может привести к травмам. Также автоинспекторы интересовались общей аварийностью на тюменских дорогах и организацией дорожного движения.

#Новости#Автобусы#Водители#Александр Мязин#Общество
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