Водитель школьного автобуса в Тюмени матерится и хватает детей за куртки

Напомним, что 9 апреля 2018 года сотрудники ГИБДД и водители маршрутных такси и автобусов встретились для обсуждения вопросов, связанных с перевозкой пассажиров. На встрече тюменские водители высказали свое возмущение людьми, которые не держатся за поручни — это может привести к травмам. Также автоинспекторы интересовались общей аварийностью на тюменских дорогах и организацией дорожного движения.