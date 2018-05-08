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Тюменская область спустилась с 9 до 11 места в рейтинге устойчивости регионов

8 мая 2018, 11:54
Фонд «Петербургская политика» опубликовал апрельский рейтинг устойчивости регионов. По мнению экспертов фонда, Тюменский регион начал терять баллы. За месяц он спустился с 9 до 11 места в рейтинге (8,2 балла), однако уровень рейтинга по-прежнему высок.

Фонд «Петербургская политика» опубликовал апрельский рейтинг устойчивости регионов. По мнению экспертов фонда, Тюменский регион начал терять баллы. За месяц он опустился с 9 до 11 места (8,2 балла), однако уровень рейтинга по-прежнему высок.

Снижение устойчивости обусловлено информацией об аресте руководителя УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой. Стоит отметить, что официальные власти уже почти месяц хранят молчание по данному инциденту. По информации фонда, статус ареста чиновницы – «домашний», однако правоохранительные органы региона до сих пор не могут подтвердить или опровергнуть подобные сообщения в СМИ.

Негативно на рейтинг устойчивости повлиял митинг фермеров в Абатском районе из-за снижения цен на молоко. Правительству региона пришлось поддержать местных производителей. Так, до конца 2018 года власти будут возмещать закупочным кооперативам разницу между стоимостью первого и второго сорта молока.

Последним негативным событием в регионе эксперты считают вырубку тополиного сквера. Напомним, что на его месте предполагается строительство рынка.

К положительным факторам рейтинга были отнесены запуск объектов для электроснабжения нефтехимических производств в Тобольске, а также высокое место в рейтинге кредитоспособности.

Аналитики отмечают, что в марте 2018 года рейтинг области вырос на 0,1 балла, несмотря на финансовые скандалы и уголовные дела в регионе, сообщает nblife.info.

#Новости#Рейтинги#Александр Мязин#Политика
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