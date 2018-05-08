Тюменская область спустилась с 9 до 11 места в рейтинге устойчивости регионов

Снижение устойчивости обусловлено информацией об аресте руководителя УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой. Стоит отметить, что официальные власти уже почти месяц хранят молчание по данному инциденту. По информации фонда, статус ареста чиновницы – «домашний», однако правоохранительные органы региона до сих пор не могут подтвердить или опровергнуть подобные сообщения в СМИ.