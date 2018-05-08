Тюменка пожаловалась на работу сотрудников «Абсолют банка»

Тюменка обратилась в городское отделение «Абсолют банка» для оформления закладной. По словам женщины, 5 мая документы принимал один из старших специалистов банка Еронина В.Г., которая постоянно говорила про мониторинговую службу и то, что при проведении сделки «вам все объяснили», «я ничего не знаю» и «у нас много отделов, какой надо, такой и ищите».
Специалист банка отказалась составлять Акт о приемке документов для оформления закладной. «Как я могу отдать документы без какого-либо акта-приема от банка, а если документы затеряются, кто мне потом их восстанавливать будет?» — возмутилась женщина.
Между тем женщина напомнила, что в памятке банка по вопросу о порядке действий при регистрации права собственности на объекты первичного рынка недвижимости есть указание о регистрации сдаваемых документов с помощью акта приема-передачи. Сотрудница должна была сделать копии документов и передать их в отдел мониторинга, сообщает паблик «Тюмень».
Руководство Абсолют банка прокомментировало ситуацию.
«Изучив видеозаписи и опросив сотрудников, мы выяснили, что одна из клиенток планировала передать пакет документов для оформления закладной на квартиру. Сотрудница «Абсолют банка» Валерия Еронина в соответствии с регламентом предложила клиенту два варианта действий. Первый – он используется в большинстве случаев – сотрудник снимает две копии с оригиналов документов, на одну из них ставится отметка о том, что документы приняты банком. Копия с отметкой и оригиналы документов выдается клиенту. Второй вариант – составление акта о приеме документов», - сообщают в пресс-службе банка.
Кроме этого, они отметили, что акт составляется по индивидуальному заявлению клиента, и эта процедура требует больше времени.
«К сожалению, клиент не посчитала возможным дослушать информацию от нашего сотрудника, оборвав разговор и покинув офис. Жалоба на неподобающие высказывания со стороны сотрудника банка Валерии Ерониной в ходе проверки не подтвердилась», - говорится в официальном комментарии банка.Тем не менее, руководство приняло к сведению отзыв и с сотрудниками будет проведена дополнительная работа по повышению качества обслуживания.