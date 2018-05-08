Тюменка пожаловалась на работу сотрудников «Абсолют банка»

«Изучив видеозаписи и опросив сотрудников, мы выяснили, что одна из клиенток планировала передать пакет документов для оформления закладной на квартиру. Сотрудница «Абсолют банка» Валерия Еронина в соответствии с регламентом предложила клиенту два варианта действий. Первый – он используется в большинстве случаев – сотрудник снимает две копии с оригиналов документов, на одну из них ставится отметка о том, что документы приняты банком. Копия с отметкой и оригиналы документов выдается клиенту. Второй вариант – составление акта о приеме документов», - сообщают в пресс-службе банка.