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ООО «Форэст» произведет лесовосстановление на площади 56 га в Вагайском районе

8 мая 2018, 14:33
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку действий организации ООО «Форэст» в Вагайском лесничестве с целью соблюдения природоохранного законодательства РФ.

Сотрудники прокуратуры обратились в Ленинский районный суд Тюмени с иском об обязательстве соблюдения организацией Лесного кодекса РФ. В начале мая 2018 года суд полностью удовлетворил требования прокуроров и обязал ООО «Форэст» провести восстановительные работы на площади 56 га, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского региона.

Напомним, что согласно ст. 29 Лесного кодекса РФ сплошная вырубка деревьев допускается при условии их воспроизводства. По мнению сотрудников ведомства, организация в 2016 году произвела сплошную вырубку 56 га леса на арендованном участке в Вагайском районе, однако лесовосстановительные работы проведены не были.

#Новости#Прокуратура#Лес#Александр Мязин#Происшествия
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