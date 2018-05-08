ООО «Форэст» произведет лесовосстановление на площади 56 га в Вагайском районе

Сотрудники прокуратуры обратились в Ленинский районный суд Тюмени с иском об обязательстве соблюдения организацией Лесного кодекса РФ. В начале мая 2018 года суд полностью удовлетворил требования прокуроров и обязал ООО «Форэст» провести восстановительные работы на площади 56 га, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского региона.
Напомним, что согласно ст. 29 Лесного кодекса РФ сплошная вырубка деревьев допускается при условии их воспроизводства. По мнению сотрудников ведомства, организация в 2016 году произвела сплошную вырубку 56 га леса на арендованном участке в Вагайском районе, однако лесовосстановительные работы проведены не были.