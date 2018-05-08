Около тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Тюменской области, где экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших, не зафиксировано. При этом в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.