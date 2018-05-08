Около тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

С начала летнего сезона (26 марта) по 7 мая в медицинские учреждения Тюменской области обратились 999 жителей по поводу присасывания клещей, 279 из них дети.
По данным Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зарегистрированы на всей территории региона, однако наибольшее количество присасываний было зафиксировано в Тюмени, Ишиме, в Заводоуковском и Ялуторовском районах.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Тюменской области, где экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших, не зафиксировано. При этом в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.