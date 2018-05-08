Массовое ДТП произошло на улице Ямской в Тюмени: виновник скрылся с места аварии

В группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от анонимного автора о том, что на улице Ямская произошло ДТП, в результате которого столкнулись три автомобиля.
8 мая утром столкнулись иномарки KIA, Toyota и Chevrolet.
«С места аварии скрылся один из участников — водитель автомобиля KIA. Сейчас его ищут. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших», — сообщила руководитель отдела пропаганды УГИБДД УМВД по Тюменской области Анжела Борисова корреспондентам новостного портала Тюмени «Наша газета».
«Это было на Ямской, 71а, виновник в алкогольном опьянении скрылся, ищу свидетелей ДТП», — написала в паблике пострадавшая в результате аварии Марина К.