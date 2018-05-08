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Массовое ДТП произошло на улице Ямской в Тюмени: виновник скрылся с места аварии

8 мая 2018, 19:36
Массовое ДТП произошло в Тюмени сегодня. Три автомобиля столкнулись на участке автодороги по улице Ямской. Виновник аварии покинул место ДТП.
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Тюмень

В группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от анонимного автора о том, что на улице Ямская произошло ДТП, в результате которого столкнулись три автомобиля.

8 мая утром столкнулись иномарки KIA, Toyota и Chevrolet.

«С места аварии скрылся один из участников — водитель автомобиля KIA. Сейчас его ищут. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших», — сообщила руководитель отдела пропаганды УГИБДД УМВД по Тюменской области Анжела Борисова корреспондентам новостного портала Тюмени «Наша газета».

«Это было на Ямской, 71а, виновник в алкогольном опьянении скрылся, ищу свидетелей ДТП», — написала в паблике пострадавшая в результате аварии Марина К.

#Новости#Авария#Тюмень#Дарья Сунгурова#Происшествия
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