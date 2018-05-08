Горожан возмутили красные ценники в магазине «Лента» в Тюмени

Так, одного из горожан возмутила стоимость средств для стирки одежды, которые были отмечены красными ценниками, но их цена была на уровне среднерыночной. Причем она не снижалась даже для владельцев карт «Лента».
«Вот такую "суперакцию" увидел вчера в "Ленте" на Мельникайте. Купи товары по новой цене, такой же точно, как и другая», - сообщает подписчик одного из тюменских пабликов.
Напомним, 17 апреля жительница областной столицы обвинила рабочих гипермаркета «Лента» в неаккуратности. По ее словам, сотрудники магазина уронили помидоры черри на пол, после чего подняли их и сложили обратно на полки.