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День Победы в Тюмени: торжественное шествие и разнообразные концертные программы

8 мая 2018, 07:01
Тюмень готовится к главному майскому празднику – Дню Победы. Жителей и гостей города 9 мая ждет насыщенная праздничная программа.

С 9-00 начнется формирование колонны для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Пройти по центральным улицам города, неся в руках портрет родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, смогут все желающие. Место формирования колонны – участок улицы Республики в промежутке от улицы Челюскинцев до Перекопской.

В 10-00 начнется торжественное шествие «Салют, Победа!» по маршруту от улицы Первомайской до Центральной площади. Ориентировочное количество участников превышает 40 тыс. человек. Замыкать колонну будут участники шествия «Бессмертный полк».

С 10-00 до 14-00 все желающие смогут рассказать о вкладе членов семьи в общую Победу в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Мобильная студия будет работать на площади Памяти. Организаторы рекомендуют принести с собой семейные реликвии (фотографии, награды, фронтовые письма и т.д.), имеющие отношение к родственнику – участнику войны или труженику тыла.

11-45 стартует патриотическая акция учащихся МАОУ СОШ №68. Школьники исполнят военные песни, почтят память погибших минутой молчания и отпустят в небо воздушные шары с бумажными журавликами.

12-00 – сбор участников акции «По машинам». К участию в акции приглашаются все желающие, которые готовы стилизовать свой транспорт под какую-либо боевую машину. В 14-00 участники акции совершат автопробег по городским улицам.

13-00 – велогонка в память о Герое Советского Союза Марите Мельникайте. Сбор участников велогонки на площади у ТИУ по адресу улица Луначарского, 2.

13-30 стартует легкоатлетическая эстафета. Все желающие могут зарегистрироваться по адресу улица Ленина, 2 в промежутке от 12-00 до 12-50.

13-00 – 14-00 на спортивной площадке по адресу улица Вербная, 1 начнется праздничная программа «Победа остается молодой».

14-00 – заплыв моржей по реке Тура. Для участников подготовлены различные дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки – от 25 метров – для самых маленьких, до 5 км – для опытных пловцов.

14-00 начнутся концертные программы на нескольких городских площадках:

- «Победный май» на Цветном бульваре. Зрители смогут осмотреть фотовыставку «Я помню! Я горжусь!», попробовать блюдо, приготовленное на полевой кухне и раскрасить огромное полотно;

- «Мелодия победной весны» у здания Технопарка по улице Республики, 142. Зрителей ожидает праздничный концерт, выставка военной техники, работа полевой кухни, интерактивные танковые бои;

- «О героях былых» в сквере Комсомольском на улице Зои Космодемьянской. Здесь организаторы подготовили фотовыставку «Герои на все времена», патриотический квест «Герои нашего времени», выступление членов кинологического клуба, а также несколько танцевальных площадок;

- «Живет Победа в поколениях» на площади у центра культуры и искусств «Современник». Здесь зрителей ожидают интерактивные площадки, работа выставки специализированной техники МЧС, спортивные соревнования, интересные мастер-классы и патриотические флеш-мобы;

- «Май Победы!», улица Домостроителей, 18, сквер «Казачьи луга».

15-00 – праздничная программа в сквере Изыскателей (пересечение улиц Республики и Воровского).

16-00 – 17-00 на Цветном бульваре начнет работу танцевальная площадка «В городском саду».

17-00 – ДК «Нефтяник» приглашает всех желающих принять участие в киномузыкальном проекте «Вечер Победы», который пройдет в мраморном зале. В рамках проекта будет работать танцевальная площадка и ретро-кинотеатр.

17-00 – 21-00 – тюменские музыканты и поэты исполнят песни и стихи о войне в рамках концертной программы «Песни Великой Победы», которая состоится по адресу улица Ленина, 4.

23-00 – праздничный салют. Наиболее удобные площадки для наблюдения – пешеходная зона набережной и Мост влюбленных, сообщает «МегаТюмень».

Ранее портал Nashgorod.ru cообщал, что в праздничный день будет ограничено движение по нескольким улицам города.

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