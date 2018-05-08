День Победы в Тюмени: торжественное шествие и разнообразные концертные программы

С 10-00 до 14-00 все желающие смогут рассказать о вкладе членов семьи в общую Победу в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Мобильная студия будет работать на площади Памяти. Организаторы рекомендуют принести с собой семейные реликвии (фотографии, награды, фронтовые письма и т.д.), имеющие отношение к родственнику – участнику войны или труженику тыла.