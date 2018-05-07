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Воспитатели детсадов Тюмени рассказали о принуждении к сверхурочной работе

7 мая 2018, 12:53
Руководители ряда дошкольных учреждений Тюмени могут оказаться замешанными в скандале, связанном с нарушением трудовых прав – об этом сегодня, 7 мая, сообщили пользователи соцсетей. По словам инсайдеров, воспитателей под угрозой увольнения принуждают подписывать согласие на сверхурочную работу.

«Все очень возмущены, но выбора нет. Как отказаться от сверхурочной работы, если сразу увольнением пугают?» – написал анонимный пользователь одной из городских групп. Автор также пояснил, что норма, установленная для педагогического работника, 36 часов, однако администрация пытается увеличить ее более чем на четверть.

Согласно документу, прикрепленному к посту, официальной причиной неоднозначных мер стали больничные и отпуска. При этом, судя по бланкам согласия, воспитатели, которые останутся на «замене», будут получать оплату пропорционально фактически отработанному времени.

Большинство тюменцев в комментариях к посту поддержали автора. «Данная бумажка, а по-другому ее назвать нельзя, уже является нарушением прав работника. Нужно идти либо к юристу и в суд с иском, либо в трудовую инспекцию», – прокомментировал участник обсуждения Ярослав.

При этом среди пользователей нашлись и те, кто столкнулся с такой же проблемой. «Работаю в «Эльдорадо». Также дали одну бумажку подписать, где я прошу компанию вычесть из моей зарплаты ущерб за перерасход топлива. Отказался. Теперь меня директор всячески пытается уволить. Охрана не пускает меня в сервисный центр. Работу не дают. Звонил региональному директору, ситуация не поменялась. Что делать не знаю», – пожаловался другой тюменец.

«А во всех организациях так! Все пишем согласие, и попробуй не напиши... Давят морально, и работники соглашаются на все! За переработку по закону оплата в двойном размере, но кто так оплачивает?» – подытожила Римма Ю.

Сведения о возникшей в детских садах ситуации направлены в Департамент образования администрации города Тюмени. Комментарии ожидаются.

Добавим, как показали результаты исследования, проводившегося порталом NashGorod.ru в апреле, с нарушениями трудовых прав в Тюмени сталкивается больше половины работников. При этом каждый восьмой житель города вынужден проводить на рабочем месте больше 40 часов в неделю.

#Новости#Нарушение прав#Трудовой кодекс#Детские сады#Воспитатели#Альбина#Общество
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