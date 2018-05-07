Воспитатели детсадов Тюмени рассказали о принуждении к сверхурочной работе

«Все очень возмущены, но выбора нет. Как отказаться от сверхурочной работы, если сразу увольнением пугают?» – написал анонимный пользователь одной из городских групп. Автор также пояснил, что норма, установленная для педагогического работника, – 36 часов, однако администрация пытается увеличить ее более чем на четверть.
Согласно документу, прикрепленному к посту, официальной причиной неоднозначных мер стали больничные и отпуска. При этом, судя по бланкам согласия, воспитатели, которые останутся на «замене», будут получать оплату пропорционально фактически отработанному времени.
Большинство тюменцев в комментариях к посту поддержали автора. «Данная бумажка, а по-другому ее назвать нельзя, уже является нарушением прав работника. Нужно идти либо к юристу и в суд с иском, либо в трудовую инспекцию», – прокомментировал участник обсуждения Ярослав.
При этом среди пользователей нашлись и те, кто столкнулся с такой же проблемой. «Работаю в «Эльдорадо». Также дали одну бумажку подписать, где я прошу компанию вычесть из моей зарплаты ущерб за перерасход топлива. Отказался. Теперь меня директор всячески пытается уволить. Охрана не пускает меня в сервисный центр. Работу не дают. Звонил региональному директору, ситуация не поменялась. Что делать – не знаю», – пожаловался другой тюменец.
«А во всех организациях так! Все пишем согласие, и попробуй не напиши... Давят морально, и работники соглашаются на все! За переработку по закону оплата в двойном размере, но кто так оплачивает?» – подытожила Римма Ю.
Сведения о возникшей в детских садах ситуации направлены в Департамент образования администрации города Тюмени. Комментарии ожидаются.
Добавим, как показали результаты исследования, проводившегося порталом NashGorod.ru в апреле, с нарушениями трудовых прав в Тюмени сталкивается больше половины работников. При этом каждый восьмой житель города вынужден проводить на рабочем месте больше 40 часов в неделю.