Воспитатели детсадов Тюмени рассказали о принуждении к сверхурочной работе

При этом среди пользователей нашлись и те, кто столкнулся с такой же проблемой. «Работаю в «Эльдорадо». Также дали одну бумажку подписать, где я прошу компанию вычесть из моей зарплаты ущерб за перерасход топлива. Отказался. Теперь меня директор всячески пытается уволить. Охрана не пускает меня в сервисный центр. Работу не дают. Звонил региональному директору, ситуация не поменялась. Что делать – не знаю», – пожаловался другой тюменец.