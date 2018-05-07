В Тюменском районе становится больше приверженцев спорта

В Тюменском районе увеличилось количество людей, которые регулярно посещают спортзалы и специализированные площадки, чтобы заняться физкультурой.
Подобные статистические данные были озвучены на последнем заседании районной Думы, где также обсудили развитие спорта и поделились с прессой достижениями в этой сфере.
Так, например, в поселке Богандинский открыли уже вторую по счету детско-юношескую спортивную школу, благодаря которой еще около 700 местных жителей стали посещать тренировки.
Также в селе Горьковка завершили реконструкцию мини-футбольной площадки и хоккейного корта, в Червишево отреставрировали спортзал и корт. В Боровском открыли большой спорткомплекс, сообщили в администрации района.
Развитие и популяризация спорта являются одной из приоритетных задач в Тюменской области, заявил заместитель председателя районной Думы Владимир Куракин.