nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменском районе становится больше приверженцев спорта

7 мая 2018, 13:29
В Тюменском районе увеличилось количество людей, которые регулярно посещают спортзалы и специализированные площадки, чтобы заняться физкультурой.

В Тюменском районе увеличилось количество людей, которые регулярно посещают спортзалы и специализированные площадки, чтобы заняться физкультурой.

Подобные статистические данные были озвучены на последнем заседании районной Думы, где также обсудили развитие спорта и поделились с прессой достижениями в этой сфере.

Так, например, в поселке Богандинский открыли уже вторую по счету детско-юношескую спортивную школу, благодаря которой еще около 700 местных жителей стали посещать тренировки.

Также в селе Горьковка завершили реконструкцию мини-футбольной площадки и хоккейного корта, в Червишево отреставрировали спортзал и корт. В Боровском открыли большой спорткомплекс, сообщили в администрации района.

Развитие и популяризация спорта являются одной из приоритетных задач в Тюменской области, заявил заместитель председателя районной Думы Владимир Куракин.

#Новости#Тюменская область#Здоровый образ жизни#Развитие спорта#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25